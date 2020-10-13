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Böyle vahşet görülmedi! Karısının kafasını kesip sokak sokak gezdirdi...

Son dakika haberine göre; 'da kıskançlık krizine giren koca, kendisini aldattığını öne sürdüğü karısının kafasını kesti. Dehşete düşüren olayın ardından şahıs, kesik başla karakoluna giderek teslim oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2020
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Böyle vahşet görülmedi! Karısının kafasını kesip sokak sokak gezdirdi...

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde akılalmaz bir vahşet yaşandı. 40 yaşındaki Kinnar Yadav isimli adam, kendisini komşusu ile aldatan 35 yaşındaki karısı Vimla'nın kafasını kesti.

Böyle vahşet görülmedi! Karısının kafasını kesip sokak sokak gezdirdi...

İddiaya göre, komşular daha önce karısının kendisini komşusu olan Ravikant Yadav isimli adamla aldattığını söylediler.

Böyle vahşet görülmedi! Karısının kafasını kesip sokak sokak gezdirdi...

Geçen cumartesi günü sabah yürüyüşe çıkan Kinnar, eve döndüğünde karısını ve komşusunu konuşurken görünce kıskançlık krizine girdi.

Böyle vahşet görülmedi! Karısının kafasını kesip sokak sokak gezdirdi...

40 yaşındaki öfkeli koca, karısını döverek öldürdükten sonra kafasını kesti.

Karısının kafasını kesen Kinnar, ayrıca karısı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü komşusuna da saldırarak hastanelik etti.

Böyle vahşet görülmedi! Karısının kafasını kesip sokak sokak gezdirdi...

Karısının kesilmiş kafası ile polis karakoluna giden Kinnar, gözaltına alındı.

Böyle vahşet görülmedi! Karısının kafasını kesip sokak sokak gezdirdi...

İfadesinde, karısını öldürdükten sonra komşusuna da öldürmek niyetiyle saldırdığını, komşusunun öldüğünü düşünüp kendisini bıraktığını söyleyen Kennar tutuklandı.

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