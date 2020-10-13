İspanya'da vaka sayısı 10 binin altına düştü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerini artıran İspanya'da günlük vaka sayıları, yaklaşık iki hafta sonra 10 binin altına geriledi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 888 bin 968 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 7 bin 118 artışla 896 bin 86 olarak güncelledi.

Ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 80 arttığı görüldü.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 33 BİNİ GEÇTİ

Bakanlık, son 7 günde 406 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 33 bin 204'e çıktığını duyurdu.

İspanya'da merkezi hükümetin aldığı kararla başkent Madrid'de 9 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulanıp, kente giriş ve çıkışlarda serbest dolaşıma kısıtlama devam ediyor.

Her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 sayısı 501'e inen Madrid'de yerel yönetim "OHAL'in kaldırılmasını" talep etse de İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, kısıtlamaların devam edeceğini, sayının 200'ün altına düşmesi gerektiğini söyledi.

Madrid dışında Navarra, Castilla y La Mancha, Katalonya, Aragon, Galisya ve Endülüs bölgelerinde de bazı yerlerde "bölgesel" kısıtlamalar ve ek tedbirler uygulanıyor.