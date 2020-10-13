Tel Abyad'ın terörden kurtarılışının 1. yılı kutlandı
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlediği Tel Abyad'da kurtuluşun 1. yılı kutlandı. SMO askerlerinin mezarları ziyaret edilirken, halka tatlı ve kurabiye dağıtımı yapıldı. Bölgeyi terörden kurtarılan Türkiye askerine bir kez daha teşekkür edildi.
SMO ASKERLERİNİN MEZARLARI ZİYARET EDİLDİ
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da, ilçe merkezinin YPG/PKK'dan temizlenmesinin birinci yılı münasebetiyle kutlamalar yapıldı.
Kutlamalar, ilk olarak harekat sırasında şehit olan SMO askerlerinin mezarları ziyaret edilerek başladı.
Daha sonra "Bayrak Kavşağı"na hareket eden SMO askerleri, burada Tel Abyad ilçe merkezinin kurtarılmasını sembolize etmek için 1 yıl önce asılan "Suriye Devrim Bayrağı"nı yenisiyle değiştirdi.
KURABİYE VE ÇAY DAĞITILDI
İlçenin terörden temizlenmesinin mutluluğunu yaşayan SMO askerleri, kent merkezindeki öğrencilere ve pazar yerindeki halka çay, kurabiye ve tatlı dağıttı.
SMO komutanlarından Tel Abyadlı Abdullah Hac İmam, ilçenin teröristlerden kurtarılmasının birinci yılını kutlamak için etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.
Büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Hac İmam, Suriye topraklarının tümünü bölücü terör örgütlerinden kurtarıncaya kadar olası bütün askeri operasyonlarda yer alacaklarını söyledi.
TÜRKİYE BÖLGEYİ TEMİZLEYELİ 1 YIL OLDU
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve SMO askerleri, gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim 2019'da Tel Abyad ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden arındırmıştı.