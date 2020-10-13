Tel Abyad'ın terörden kurtarılışının 1. yılı kutlandı

Kutlamalar, ilk olarak harekat sırasında şehit olan SMO askerlerinin mezarları ziyaret edilerek başladı.

Daha sonra "Bayrak Kavşağı"na hareket eden SMO askerleri, burada Tel Abyad ilçe merkezinin kurtarılmasını sembolize etmek için 1 yıl önce asılan "Suriye Devrim Bayrağı"nı yenisiyle değiştirdi.