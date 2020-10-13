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Tel Abyad'ın terörden kurtarılışının 1. yılı kutlandı

'nin  ile terörden temizlediği 'da kurtuluşun 1. yılı kutlandı. askerlerinin mezarları ziyaret edilirken, halka tatlı ve kurabiye dağıtımı yapıldı. Bölgeyi terörden kurtarılan Türkiye askerine bir kez daha teşekkür edildi.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Tel Abyad'ın terörden kurtarılışının 1. yılı kutlandı

'nin kuzeyindeki ilçe merkezinin kapsamında, terör örgütü /'dan kurtarılmasının birinci yılı, Suriye Milli Ordusu () askerlerince düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

SMO ASKERLERİNİN MEZARLARI ZİYARET EDİLDİ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da, ilçe merkezinin YPG/PKK'dan temizlenmesinin birinci yılı münasebetiyle kutlamalar yapıldı.

Kutlamalar, ilk olarak harekat sırasında şehit olan SMO askerlerinin mezarları ziyaret edilerek başladı.

Daha sonra "Bayrak Kavşağı"na hareket eden SMO askerleri, burada Tel Abyad ilçe merkezinin kurtarılmasını sembolize etmek için 1 yıl önce asılan "Suriye Devrim Bayrağı"nı yenisiyle değiştirdi.

KURABİYE VE ÇAY DAĞITILDI

İlçenin terörden temizlenmesinin mutluluğunu yaşayan SMO askerleri, kent merkezindeki öğrencilere ve pazar yerindeki halka çay, kurabiye ve tatlı dağıttı.

SMO komutanlarından Tel Abyadlı Abdullah Hac İmam, ilçenin teröristlerden kurtarılmasının birinci yılını kutlamak için etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Hac İmam, Suriye topraklarının tümünü bölücü terör örgütlerinden kurtarıncaya kadar olası bütün askeri operasyonlarda yer alacaklarını söyledi.

TÜRKİYE BÖLGEYİ TEMİZLEYELİ 1 YIL OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve SMO askerleri, gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim 2019'da Tel Abyad ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden arındırmıştı.

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