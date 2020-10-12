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İngiltere'de 1 günde 13 bin 972 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

salgınının derinden etkilediği Avrupa ülkelerinden biri de oldu. İngiltere'de her geçen gün vaka sayıları artarken, son 244 saatin verileri dikkat çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2020
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İngiltere'de 1 günde 13 bin 972 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 972 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 617 bin 688'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 972 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 50 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 617 bin 688'e, toplam can kaybı ise 42 bin 875'e ulaştı.

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