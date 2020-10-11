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Son dakika: Tayland'da otobüsle tren çarpıştı: 20 ölü 29 yaralı

dakika haberi... 'da bir otobüs ile trenin çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020
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Son dakika: Tayland'da otobüsle tren çarpıştı: 20 ölü 29 yaralı

Tayland'ın başkenti Bangkok'un 50 kilometre doğusunda tapınak ziyaretine giden yolcuların bulunduğu bir otobüs ile tren çarpıştı.

Taylandda otobüsle tren çarpıştı: 20 ölü 29 yaralı TAYLAND'DA OTOBÜSLE TREN ÇARPIŞTI: 20 ÖLÜ 29 YARALI

Chachoengsao eyaletinin Valisi Maitree Tritilanond, kazada en az 20 kişinin öldüğünü ve 29 kişinin yaralandığı belirtti.



Kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis otobüste en az 60 yolcunun bulunduğu bilgisini paylaşarak ölü sayısının artabileceğini belirtti.

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