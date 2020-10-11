11 Ekim 2020, Pazar
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Afganistan'da bombalı saldırı: 13 ölü

'ın kuzeyindeki vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 asker ile 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2020
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Afganistan'da bombalı saldırı: 13 ölü

Sar-i Pul Emniyet yetkilileri, Sar-i Pul'un Suzma Kale ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, askerleri taşıyan konvoyun bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını açıkladı.

Saldırıda 10 asker ile 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, 3 askerin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yetkililer, saldırının Taliban tarafından yapıldığını öne sürdü.

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