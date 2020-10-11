11 Ekim 2020, Pazar
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Mısır'daki gösterilerde yaklaşık 1943 kişi gözaltına alındı

'da, 20 Eylül'den bu yana düzenlenen gösterilerde yaklaşık 1943 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2020
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Mısır'daki gösterilerde yaklaşık 1943 kişi gözaltına alındı

Mısırlı hukukçu Halid Ali Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 20 Eylül'den bu yana devam eden gösterilerde yaklaşık 1943 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Ali, resmi makamlardan açıklama yapılmadığı için tutuklanan kişilerle ilgili verileri paylaşan avukatlar, bu kişilerin yakınları ve insan hakları kuruluşlarından aldıklarını ifade etti.

Ali açıklamasında, bu kişiler hakkında 15 gün gözaltı kararı verildiğini ve bu sayının serbest bırakılanları kapsamadığını aktardı.

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin sürgünde yaşadığı İspanya'dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı sonucu 20 Eylül'de ülkenin çeşitli bölgelerinde eylemler başlamıştı.

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