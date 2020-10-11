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ABD ile Çin arasında “Siyah Altın" krizi

’de 2.5 milyar dolarlık pazara sahip olan ve kadınların rağbet gösterdiği “" olarak adlandırılan perukların, 'in bölgesindeki toplama kamplarında yaşayan Müslüman Uygur Türklerine ait olduğu iddia edildi. ABD'nin Çin'den gelen perukları incelemek üzere el koyduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020
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ABD ile Çin arasında “Siyah Altın krizi

ile arasında artan teknoloji gerilimine, bu kez de peruk eklendi. ABD'de 2.5 milyar dolarlık pazara sahip olan ve Çin'den ithal ettiği "" olarak adlandırılan perukların Çin'in bölgesindeki toplama kamplarında yaşayan Müslüman Uygur Türklerine ait olduğu iddia edildi.

PERUKLAR UYGURLU KADINLARA AİT

ABD 'nın son dönemlerde Çin'den tedarik edilen peruk benzeri ürünlerin, 2 milyon Uygur ve diğer etnik azınlıkların toplama kamplarında gözaltına alındığı sırada gösterdiği artışa dikkat çekti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD'deki saç ürünü satan bir çok işletmedeki peruklarına , Çin'in Sincan bölgesindeki toplama kamplarında yaşayan Müslüman Uygur Türklerine ait olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.



Ticaret Bakanlığı'nın Çin'in ürettikleri ürünleri inceleme altına aldığı ve Çin'e konuyla ilgili uyarıda bulunduklarını belirtti. ABD Gümrük ve Sınır Koruması, geçen aylarda Çin'de üretilen 800 bin dolar değerinde 13 ton saça el konulduğunu ifade etti.




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