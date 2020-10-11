ABD ile Çin arasında “Siyah Altın" krizi

ABD ile Çin arasında artan teknoloji gerilimine, bu kez de peruk eklendi. ABD'de 2.5 milyar dolarlık pazara sahip olan ve Çin'den ithal ettiği "Siyah Altın" olarak adlandırılan perukların Çin'in Sincan bölgesindeki toplama kamplarında yaşayan Müslüman Uygur Türklerine ait olduğu iddia edildi.