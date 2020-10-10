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Fransa'da feci uçak kazası: 5 ölü

’da motorlu microlight uçağı ile uçağının havada çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Fransa’nın Indre-et-Loire bölgesindeki Loches kentinde motorlu microlight ile turist uçağı bugün yerel saatle 16.45’de havada çarpıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2020
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Fransa'da feci uçak kazası: 5 ölü

Kazada microlight uçağında bulunan 2 kişi ile turist uçağında bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. İki uçakta bölgede bulunan bir evin bahçesine düştü.

Loches Belediye Başkanı Marc Angenault, olaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakların düştüğü bölgede çok tahribat yaşanmadığını aktardı. Yaklaşık 40 itfaiyeci ve havacılık uzmanları kaza bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, kazaya sebep olan koşulların tespiti için inceleme başlatıldı.

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