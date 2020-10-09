Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız
Son dakika haberine göre Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını söyledi ve "İki S-300 füze savunma sistemi yok edildi." dedi. Aliyev, "Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız." dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, televizyonlardan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Aliyev'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
- Bugün Azerbaycan Ordusu Çaylı köyü, Yukarı güzlek köyü, Kıslak köyü, Garacalar köyü,Suleymanlı ve Sur köyleri ve Hadrud kasabasını işgalden kurtardı.
- İki S-300 füze savunma sistemi yok edildi.
- Düşmanın elinde tek bir tane bile Azeri askeri teçhizatı yoktur. Erivan'ın 16 komuta merkezi, 196 tankı, iki S-300 sistemi dahil çok sayıda hedef imha edildi. Ermenistan ordusunun tanklarını onlara karşı kullanıyoruz.
- Bizim bazı bölgelerimizi ele geçirdikleri iddiaları yalandır. Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.
- Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik.
KİMİN TABANLARINI YALARSAN YALA BİZ HAK YOLUNDAYIZ
- Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız.
- Biz isteriz ki kan dökülmesin, çıkın gidin toprağımızdan. Biz toprağımızı geri alacağız. Bu tarihi şansı onlar kaçırmamalıdır.
- Paşinyan demişti ki "Azerbaycan'a bir karış toprak vermeyeceğim" demişti, "ne oldu verdi? Ne oldu kaçtı?"
- Kendi ülkesini dünyada bu kadar rezil eden başka bir lider yoktur.
BU TARİHİ ŞANSI KAÇIRMASINLAR İSTİYORUM
- Bizim muharebemiz mülki vatandaşlarla değil. Biz ne edeceğimizi iyi biliyoruz.
- Onların dersini vermeseydik, toprakları vermeyeceklerdi. Biz zorladık onları. Oturuyorlar sıçan gibi. Hani senin kahramanlığın?
- Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum.
-ERMENİSTAN'A DİZ ÇÖKTÜRDÜK
- Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım.
- Ermenistan'a diz çöktürdük. Onları kovacağız. Bayrağımız bütün işgal edilmiş topraklarda dalgalanacak. Karabağ Azerbaycan'dır.