Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, televizyonlardan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Aliyev'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

- Bugün Azerbaycan Ordusu Çaylı köyü, Yukarı güzlek köyü, Kıslak köyü, Garacalar köyü,Suleymanlı ve Sur köyleri ve Hadrud kasabasını işgalden kurtardı.

- İki S-300 füze savunma sistemi yok edildi.

- Düşmanın elinde tek bir tane bile Azeri askeri teçhizatı yoktur. Erivan'ın 16 komuta merkezi, 196 tankı, iki S-300 sistemi dahil çok sayıda hedef imha edildi. Ermenistan ordusunun tanklarını onlara karşı kullanıyoruz.

- Bizim bazı bölgelerimizi ele geçirdikleri iddiaları yalandır. Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.

- Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik.

KİMİN TABANLARINI YALARSAN YALA BİZ HAK YOLUNDAYIZ

- Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız.

- Biz isteriz ki kan dökülmesin, çıkın gidin toprağımızdan. Biz toprağımızı geri alacağız. Bu tarihi şansı onlar kaçırmamalıdır.

- Paşinyan demişti ki "Azerbaycan'a bir karış toprak vermeyeceğim" demişti, "ne oldu verdi? Ne oldu kaçtı?"

- Kendi ülkesini dünyada bu kadar rezil eden başka bir lider yoktur.

BU TARİHİ ŞANSI KAÇIRMASINLAR İSTİYORUM

- Bizim muharebemiz mülki vatandaşlarla değil. Biz ne edeceğimizi iyi biliyoruz.

- Onların dersini vermeseydik, toprakları vermeyeceklerdi. Biz zorladık onları. Oturuyorlar sıçan gibi. Hani senin kahramanlığın?

- Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum.

-ERMENİSTAN'A DİZ ÇÖKTÜRDÜK

- Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım.

- Ermenistan'a diz çöktürdük. Onları kovacağız. Bayrağımız bütün işgal edilmiş topraklarda dalgalanacak. Karabağ Azerbaycan'dır.