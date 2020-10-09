Hikmet Genç: Kılıçdaroğlu sürekli ekibi tarafından kandırılıyor

A Haber ekranlarında yayınlanan "Memleket Meselesi" adlı programa konuk olan Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ERDOĞAN RAKİBİM" DİYOR AMA ONU KANDIRIYORLAR

Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "siyasi rakibim" olarak tanımlamasına ilişkin "Erdoğan gibi bir dünya liderinin rakibi Kılıçdaroğlu olamaz" diyen Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kandırıldığını söyledi.

DÜNYA'NIN EN KONFORLU İŞİ CHP'DEN VEKİL OLMAK

Dünyanın en konforlu işinin CHP'de milletvekili olmak olduğunu ifade eden Genç, CHP'li vekillerin hem maaş aldığını hem de hiçbir şey yapmadıklarını söyledi. "Oturdukları yerde gelen her şeyi reddedip, hiçbir şey üretmiyorlar. Hazır bir kitleleri var ve ne yaparsanız size oy veriyor" diyen Hikmet Genç Kılıçdaroğlu'nu defalarca kaldırıldığını söyleyerek uyardığını açıkladı.

FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ KILIÇDAROĞLU'NUN İŞİ

Kılıçdaroğlu'nun ekibindeki kişilerin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na fotoğraflar göstererek kendisini kandırdıklarını belirten Genç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP Genel Başkanlığına fotoğraflar sayesinde geldiğini belirtti. Erdoğan'ın Katar ziyaretindeki bir fotoğraftan yola çıkarak Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu hakkıında "Görüntü ve fotoğraflar onun işi" diyen Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu'nun bir politikaya sahip olmadığını ifade etti.