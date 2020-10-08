İşgalci İsrail'den zorba karar: Filistinli aile kendi evini yıkmak zorunda kaldı
İşgalci İsrail yönetiminin Filistin'de uyguladığı zorbalık her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. İsrail yönetiminin Kudüs'ün kuzey kısmında yaşayan ve ferdi bulunan ailenin 20 yıllık evini bizzat aileye zorla yıktırdığı ortaya çıktı. İşgalci İsrail yönetimi Filistinlilerin Kudüs'te bina inşa etmesinin önüne geçmeye çalışırken, bazı aileleri de kendi evlerini yıkmaya zorluyor.
İsrail yönetimi, işgal altındaki Kudüs'teki Filistinli bir aileyi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle evini yıkmak zorunda bıraktı.
ZORLA EVLERİNİ YIKTIRDILAR
Vadi Hulva İnsan Hakları Bilgi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat beldesinde yaşayan 14 ferdi bulunan Burgan ailesini, 20 yıl önce inşa ettikleri evlerini yıkmaya zorladığını, ailenin yıkımı gerçekleştirdiğini belirtti.
Ailenin son yıllarda ihlal gerekçesiyle on binlerce dolar ödediğine işaret edilen açıklamada, yıkım kararının yaklaşık 4 ay önce Kudüs Belediyesi'nin eve ruhsat vermeyi reddetmesiyle alındığı aktarıldı.
FİLİSTİNLİLERİN BİNA İNŞASINI KISITLAMAYA ÇALIŞIYORLAR
Kudüs Belediyesi gerek inşaat ruhsatı vermeyerek gerekse ruhsatsız oldukları gerekçesiyle evleri yıkarak, Filistinlilerin Kudüs'te bina inşa etmesini kısıtlamaya çalışıyor. Söz konusu evleri İsrail belediyesi yıktığında masrafları ev sahiplerinden tahsil ettiği için aileler kendi evlerini yıkmak zorunda kalıyor.