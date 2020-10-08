Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Cenevre'yi ziyaret edecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ sorunu kapsamında Cenevre'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından önemli bir açıklama geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları ile Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'ı görüşmek üzere bugünİsviçre'nin Cenevre kentini ziyaret edeceği duyuruldu.

Bakan Bayramov'un ziyaretinde Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda ülkesinin tutumunu karşı tarafa ileteceği belirtildi.

AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanlığını Fransa, ABD ve Rusya yürütüyor.