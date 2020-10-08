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France 24'ten skandal! Başkan Erdoğan'ın konuşmasını yanlış çevirdi

Ermenistan ordusu cephede kaybettikçe destekçilerinin yayınladığı yalan haberlerin sayısı da artıyor. Son olarak kanalı, Başkan Erdoğan'ın tamamen yanlış çevrilmiş bir konuşmasını servis etti. Haberde , Karabağ’daki çatışmaları kızıştıran tarafmış gibi yansıtıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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France 24'ten skandal! Başkan Erdoğan'ın konuşmasını yanlış çevirdi

Fransız devlet kanalı France 24, Başkan Erdoğan'ın Dağlık Karabağ hakkındaki konuşmasını çarpıtarak, Erdoğan'ın söylemediği cümleleri söylemiş gibi alt yazı hazırladı.



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France 24 kanalı Başkan Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı yayınlayarak, Erdoğan'ın "Çıkmaları gerekirki burada bir çözüme ulaşılsın. İşte şimdi netice zamanı, Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attı." sözlerini söylemesine rağmen alt yazıda "Türkiye bu adil olmayan, hukuksuz ve kanlı oyunu bozmak için elindeki gücü ve kuvveti kullanmaya kararlı. Diğer dünya güçlerine meydan okuma riskini alarak, Azeri kardeşlerimizin yanında duruyoruz" şeklinde çevirdi.

France 24ten skandal! Başkan Erdoğanın konuşmasını yanlış çevirdi FRANCE 24'TEN SKANDAL! BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI YANLIŞ ÇEVİRDİ

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