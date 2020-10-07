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Türkiye Dağlık Karabağ oyununu bozmak istiyor! Reuters duyurdu

'daki 'ın operasyonu 11'inci gününe girdi. Bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Reuters'ta yayınlanan analiz 'nin Azerbaycan'a güçlü desteğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Türkiye Dağlık Karabağ oyununu bozmak istiyor! Reuters duyurdu

Reuters yayınladığı analizinde Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğinin 'dünya düzeninde hak ettiği yere" gelmesi projesinin bir parçası olduğu ve uzun süredir Ermenistan'ın sürdürdüğü 'donmuş çatışma' sürecini bitirmek istediğini yazdı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Türkiye'nin çatışmalara aktif katıldığına ilişkin asılsız iddialarını tekrarladı.

Reuters'ta yayınlanan bir analize göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a güçlü desteği Türkiye'yi diğer ülkelerden ayırdı. Erdoğan için kararlı duruş stratejik bir öncelik ve Cumhurbaşkanı, Ankara'nın Azerbaycan'a olan desteğini Türkiye'nin 'dünya düzeninde hak ettiği yere" gelmesi projesinin bir parçası olarak tarifliyor.

TÜRKİYE BU OYUNU BOZMAK İSTİYOR
Robert Bosch Akademisi'nden Galip Dalay, "Ermenistan'ın elinde kalmış Dağlık Karabağ'da donmuş bir çatışma vardı. Rusya'nın etkisi de düşünüldüğünde, Türkiye bu oyunu bozmak istiyor" dedi.

Analistlere göre Türkiye'nin Ermenistan ve Rusya'ya gönderdiği net mesajların arkasında Suriye'de, Libya'da ve Irak'ta İHA/SİHA'larıyla kazandığı başarılar yatıyor. Türk yapımı İHA/SİHA'lar şu anda Azeri saldırılarında başı çekiyor.

Ankara'dan üst düzey bir yetkili Reuters'a Türkiye'nin altyapı ve silahlar için destek sunduğunu ancak sahada hiçbir şekilde birlikleri olmadığını söyledi.

Analizde son olarak Erdoğan'ın her ne kadar Dağlık Karabağ'da fikir ayrılığına düşmüş olsalar da, Türkiye ve Rusya'nın bölgede daha ciddi bir çatışmayı engelleyecek kadar iyi ilişkileri olduğunu düşündüğü fikrine yer verildi.

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