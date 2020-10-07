07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hablemitoğlu suikastıyla ilgili flaş gelişme: Nuri Gökhan Bozkır’ın itirazını Ukrayna mahkemesi reddetti

Hablemitoğlu suikastıyla ilgili flaş gelişme: Nuri Gökhan Bozkır’ın itirazını Ukrayna mahkemesi reddetti

Öğretim Üyesi Doç. Dr. suikastının kilit şüphelisi ’ın ’da iltica talebinin reddine ilişkin Temyiz Mahkemesi’nde yaptığı itiraz da reddedildi. Bozkır'ın bir üst mahkemenin de itirazı durumunda ’ye iade edilebileceği ifade edildi. Şüphelinin, kararın resmen bildirilmesinin ardından 30 gün içinde Ukrayna Yüksek Mahkemesi'ne son bir itiraz hakkı bulunuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
ABONE OL
Hablemitoğlu suikastıyla ilgili flaş gelişme: Nuri Gökhan Bozkır’ın itirazını Ukrayna mahkemesi reddetti

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın (46), Ukrayna'da sığınma talebinin reddine ilişkin mahkeme kararına itirazı da reddedildi.

YÜKSEK MAHKEME'DEN DE RET KARARI ÇIKARSA İADE EDİLECEK
Bozkır, Ukrayna Devlet Göç İdaresi'nde sığınma talebinin reddedilmesinin ardından Kiev Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz da kabul edilmeyince temyize başvurmuştu. Bozkır'ın Kiev Altıncı Temyiz İdare Mahkemesi'ndeki itirazı da reddedildi.

30 GÜN İÇİNDE SON BİR İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR
Şüphelinin, kararın resmen bildirilmesinin ardından 30 gün içinde Ukrayna Yüksek Mahkemesi'ne son bir itiraz hakkı bulunuyor. Kiev Savcılığı'nın, Yüksek Mahkeme'nin de itirazı reddetmesi halinde Bozkır'ın Türkiye'ye iadesi yönünde karar vermesi bekleniyor.

GEÇEN YIL UKRAYNA'DA YAKALANMIŞTI
Terör örgütü FETÖ hakkında ilk kitabı yazan ve 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faili olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nuri Gökhan Bozkır, Temmuz 2019'da Ukrayna'da yakalanmıştı.

FETÖ’cü Enver Altaylının, Necip Hablemitoğlu yalanı ortaya çıktı FETÖ'CÜ ENVER ALTAYLI'NIN, "NECİP HABLEMİTOĞLU" YALANI ORTAYA ÇIKTI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hablemitoğlu cinayeti zanlısının İadesi için gayretimiz söz konusu ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: HABLEMİTOĞLU CİNAYETİ ZANLISININ İADESİ İÇİN GAYRETİMİZ SÖZ KONUSU



GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA