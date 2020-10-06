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Koronavirüste korkutan araştırma: 9 saate kadar kalıyor!

Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 'da yapılan yeni bir çalışma koronavirüsün (Covid-19) insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Koronavirüste korkutan araştırma: 9 saate kadar kalıyor!

Japonya'daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada corona virüsün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi.

Koronavirüste korkutan araştırma: 9 saate kadar kalıyor!

Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken corona virüste bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.

Koronavirüste korkutan araştırma: 9 saate kadar kalıyor!

EL YIKAMAK ÖNEMLİ

Araştırmayı yapan ekip koronavirüsün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.

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