Koronavirüste korkutan araştırma: 9 saate kadar kalıyor!
Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Japonya'da yapılan yeni bir çalışma koronavirüsün (Covid-19) insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı.
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Japonya'daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada corona virüsün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi.
Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken corona virüste bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.
EL YIKAMAK ÖNEMLİ
Araştırmayı yapan ekip koronavirüsün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.