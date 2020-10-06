Koronavirüs kılavuzu güncellendi: 2 metre yeterli değil!

Yine geçen ay New York Times'in yayımladığı haberde, CDC'nin eleştirilere neden olan ilgili Kovid-19 test kılavuzunun bilim insanlarının onayı dışında ABD Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Saray Kovid-19 Görev Gücü tarafından yazıldığı öne sürülmüştü.