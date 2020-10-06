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Ermenistan Azerbaycan topraklarına Tochka-U balistik füzeyle saldırıyor

İşgal altındaki ’da Ermeni güçlerinin sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında, tipi kullandığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Ermenistan Azerbaycan topraklarına Tochka-U balistik füzeyle saldırıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada Ermenilerin işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusuna karşı taktik balistik füze kullandığını duyurmuştu.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, "Daha önce, Ermeni Silahlı Kuvvetleri Tochka-U taktik füze sistemini kullandı. Füzelerden üçü, düşman askeri teçhizatının eski ve kalitesizliği nedeniyle patlamadı" ifadeleri kullanılmıştı.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında da Tochka-U tipi balistik füze kullandığı ifade edildi.

O anlara ait görüntüler, Ermenistan ordusuna ait Telegram hesabından yayınlanmasının ardından gelen uluslararası tepkiler üzerine yayından kaldırıldı.

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