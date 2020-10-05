Hotel Ruanda filminin ilham kaynağı Rusesabagina isyancılarla birlikte yargılanacak

Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımı anlatan "Hotel Ruanda" filmine ilham kaynağı olan Palu Rusesabagina, isyancı olduğu iddia edilen 16 kişiyle birlikte hakim karşısına çıkacak.

Başsavcı Aimable Havugiyaremye, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında Paul Rusesabagina ve 16 sanığa yönelik ortak bir iddianame sunulması planlanıyor." ifadelerini kullandı. Sanıklarla ilgili bilgi vermeyen Havugiyaremye, "16 kişinin tam listesi ilerleyen günlerde açıklanacak." dedi.

13 FARKLI SUÇLA YARGILANIYOR

Rusesabagina ve 16 sanığa terör, silahlı örgüt kurmak ve cinayete ortaklık gibi 13 farklı suçlama yöneltiliyor.

Rusesabagina'nın kızı Carine Kanimba ise Belçika vatandaşı olan babasının kaçırıldığını ve yasa dışı yollarla Ruanda'ya getirildiğini vurguladı. Kanimba, mahkeme öncesi babasının bağımsız avukatlarla görüşmek istediğini ve Ruanda mahkemelerinde özgürce konuşamadığını sözlerine ekledi.

HOTEL RUANDA FİLMİ

Ruanda'da 1994 soykırımı sırasında çok sayıda masum insanın hayatını kurtardığı ileri sürülen ve "Hotel Ruanda" filmine konu olan Rusesabagina, terör suçlamasıyla geçen ay hakim karşısına çıkmıştı. Savunma avukatları, tüm suçlamaların tutarsız olduğunu belirterek, Rusesabagina için tahliye talebinde bulunmuştu.

Ruanda Demokratik Değişim Hareketini (MRCD) yöneten ve yıllardır yurt dışında yaşayan Paul Rusesabagina, aynı zamanda Belçika pasaportu taşıyor.

800 BİN RUANDALI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Söz konusu filmde "rüşvet ve ikna yoluyla binden fazla insanı otelinde saklayıp soykırımcıların elinden kurtarmış gibi" anlatılan Rusesabagina'nın partisi hükümete yönelik sert eleştirileriyle biliniyor ve terör örgütü olarak kabul ediliyor. Hutuların, Nisan 1994'te Tutsilere ve ılımlı Hutulara karşı başlattıkları soykırımda yaklaşık 800 bin Ruandalı hayatını kaybetmişti.