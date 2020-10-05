Fransa’da Savoie bölgesinde flaş gelişme! Bağımsızlık yanlıları "haçlı flamalarla" egemenlik ilan etti

Kendisini Bağımsız Savoie Senatosu Sözcüsü olarak tanıtan Thierry Becourt yaptığı açıklamada, Fransa'nın 1860 tarihli bir anlaşmayla Savoie'yı ilhak ettiğini, ancak bu anlaşmanın 1940'ta yürürlükten kalktığını belirtti.

Becourt, "O zamandan beri uluslararası hukuk açısından Fransız işgali altındayız. Bu, 80 yıldır işgal altındaki bir ülkenin meşru şekilde geri alınmasıdır." ifadesini kullandı.



