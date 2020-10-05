2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu!
2020 Nobel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.
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2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu.
Komite tarafından ödül, Hepatit C virüsüyle ilgili önemli çalışmalara imza atan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020
The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice "for the discovery of Hepatitis C virus." pic.twitter.com/MDHPmbiFmS