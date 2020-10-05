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2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu!

2020 Nobel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu!

2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu.

Komite tarafından ödül, Hepatit C virüsüyle ilgili önemli çalışmalara imza atan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.

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