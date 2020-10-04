El Bab'ta bomba yüklü bir araç patladı
Suriye'nin El Bab bölgesinde düzenlenen terör saldırısında yaralıların ve can kayıplarının yaşandığı belirtildi. El Bab'daki bombalı saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti.
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Suriye'nin El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bulunan El Hal Çarşısı kavşağındaki polis kontrol noktasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilke belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.