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El Bab'ta bomba yüklü bir araç patladı

'nin bölgesinde düzenlenen terör saldırısında yaralıların ve can kayıplarının yaşandığı belirtildi. El Bab'daki , 2 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.10.2020
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El Bab'ta bomba yüklü bir araç patladı

Suriye'nin El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bulunan El Hal Çarşısı kavşağındaki polis kontrol noktasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilke belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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