Ürdün'de hükümet istifa etti
Ürdün'de Ömer er-Rezzaz'ın başkanlığındaki hükümet istifa etti. Ürdün Kralı II.Abdullah Kasım ayında yapılması planan seçimler için parlamentoyu feshetmişti.
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Ürdün Kralı II. Abdullah, geçtiğimiz günlerde Kasım ayında yapılması planlanan seçimler için parlamentoyu feshetmişti. Anayasaya göre ise hükümetin 1 hafta içinde istifa etmesi gerekiyordu. Beklenen istifa bugün geldi.
YENİ HÜKÜMET KURULANA KADAR DEVAM EDECEK
Ömer er-Rezzaz'ın başkanlığındaki hükümet Abdullah'a istifasını sunarken, Kral Abdullah'ın hükümetin istifasını kabul ettiği bildirildi. Rezzaz hükümetinin yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği belirtildi.