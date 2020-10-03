03 Ekim 2020, Cumartesi
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Ürdün'de hükümet istifa etti

'de Ömer er-Rezzaz'ın başkanlığındaki hükümet etti. Ürdün Kralı II.Abdullah Kasım ayında yapılması planan seçimler için parlamentoyu feshetmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Ürdün'de hükümet istifa etti

Ürdün Kralı II. Abdullah, geçtiğimiz günlerde Kasım ayında yapılması planlanan seçimler için parlamentoyu feshetmişti. Anayasaya göre ise hükümetin 1 hafta içinde istifa etmesi gerekiyordu. Beklenen istifa bugün geldi.

YENİ HÜKÜMET KURULANA KADAR DEVAM EDECEK

Ömer er-Rezzaz'ın başkanlığındaki hükümet Abdullah'a istifasını sunarken, Kral Abdullah'ın hükümetin istifasını kabul ettiği bildirildi. Rezzaz hükümetinin yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği belirtildi.

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