Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu! 3 hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu 01.10.2020 tarihinde hakemlere yapılan koronavirüs testlerininden üçünün pozitif çıktığını açıkladı. Koronavirüse yakalanan hakemlerin klasman yardımcı hakemi olduğu da belirtildi. Testleri pozitif çıkan hakemler 14 gün boyunca karantinada kalacak.
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Türkiye Futbol Federasyonu, 3 klasman yardımcı hakemin 01.10.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu her hafta düzenli olarak hakemlere yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını duyurdu.
3 HAKEM POZİTİF ÇIKTI
Türkiye Futbol Federasyonu, 3 klasman yardımcı hakemin 01.10.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.