Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşı (Sputnik V) adayının 3. faz deneyleri Venezuela'da yapılacak

Rodriguez, Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" isimli Kovid-19 aşı adayının ülkeye getirildiği başkent Caracas'taki Simon Bolivar Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulundu.

Rodriguez, "Ülkemiz için tarihi bir an, Venezuela, Amerika kıtasında Rus aşısının deneneceği ilk ülke oldu. Bu durum, Venezuela'nın Rusya ile kurduğu daimi temas ve iş birliğinin sonucudur." dedi.