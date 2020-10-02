03 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşı (Sputnik V) adayının 3. faz deneyleri Venezuela'da yapılacak

Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşı (Sputnik V) adayının 3. faz deneyleri Venezuela'da yapılacak

Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, 'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının 3. faz deneyleri için ülkeye ulaştığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
ABONE OL
Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşı Sputnik V adayının 3. faz deneyleri Venezuela'da yapılacak

Rodriguez, 'nın geliştirdiği "" isimli Kovid-19 aşı adayının ülkeye getirildiği başkent Caracas'taki Simon Bolivar Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulundu.

Rodriguez, "Ülkemiz için tarihi bir an, , Amerika kıtasında Rus aşısının deneneceği ilk ülke oldu. Bu durum, Venezuela'nın Rusya ile kurduğu daimi temas ve iş birliğinin sonucudur." dedi.

Sağlık Bakanı Carlos Alvarado da birkaç gün içinde Sputnik V'nin 2 bin kişi üzerinde deneneceğini ve başarılı sonuç elde edilmesi durumunda aşının Venezuela'da üretileceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı , 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Sputnik V'nin erken aşamadaki klinik denemelerde kaydettiği olumlu sonuçların ardından "aşı" olarak tescillendiğini ve yaygın kullanımına başlanacağını duyurmuştu.

Venezuela'da 76 bin 29 kişide görülen Kovid-19, 635 kişinin ölümüne sebep oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA