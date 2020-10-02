02 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan kritik açıklama: Dağlık Karabağ'da taraf tutmuyoruz adil bir çözümü destekliyoruz

Rusya'dan kritik açıklama: Dağlık Karabağ'da taraf tutmuyoruz adil bir çözümü destekliyoruz

'nın Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, '', açıkça 'ı destekliyor, bunu biliyoruz ancak bu bizim 'ı Azerbaycan karşısında desteklediğimiz anlamına gelmiyor, durum böyle değil. Biz adil bir çözüm, , çatışmaların son bulması ve her iki ülkenin bu gerginliği son vermesini destekliyoruz.'' dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
ABONE OL
Rusya'dan kritik açıklama: Dağlık Karabağ'da taraf tutmuyoruz adil bir çözümü destekliyoruz

Rusya, BM Güvenlik Konseyi ekim ayı dönem başkanlığını devraldı. Rus Büyükelçi Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"SORUN BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ENDİŞE KAYNAĞI"

Rusya'nın uluslararası hukuka ve BM Genel Kurulu kararına göre Ermenistan'a işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilme çağrısı yapıp yapmayacağı sorusuna Nebenzia şu yanıtı verdi:

''Dağlık Karabağ'daki sorun bizim için büyük bir endişe kaynağı ve endişemiz sınırımıza çok yakın olduğu için değil Moskova'nın her iki ülkeyle de özel ilişkileri olduğu için. Yaşananlara üzülüyoruz. Ağır bedeller ve ağır can kayıplarının olduğu büyük ölçekli askeri çatışmanın ortasında BM Genel Kurulu kararının tam olarak uygulanmasını bekleyemezsin.''

"ARA BULUCULUK TEKLİF ETTİK"

Dağlık Karabağ sorununun yıllardır görüşüldüğünü ve kabul edilmeye çok yakın tekliflerin kabul görmediğini belirten Nebenzia, ''Her şeyden önce yapılması gereken çatışmayı derhal durdurmak ve müzakerelere dönmek. Biz ara buluculuk teklif ettik. Dışişleri Bakanı Lavrov da taraflara Moskova'da görüşmeyi teklif etti'' dedi.

Krizin ''Türkiye ve Rusya'yı farklı tarafları destekleyen ülkeler olarak karşı karşıya getirdiği'' yönünde bir soruya ise Nebenzia şöyle cevap verdi:

''Türkiye, açıkça Azerbaycan'ı destekliyor, bunu biliyoruz ancak bu bizim Ermenistan'ı Azerbaycan karşısında desteklediğimiz anlamına gelmiyor, durum böyle değil. Biz adil bir çözüm, ateşkes, çatışmaların son bulması ve her iki ülkenin bu gerginliği durdurmasını destekliyoruz.''

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı: 27 yıl sonra ilk kez Azerbaycan inisiyatifi ele aldı SİYASET BİLİMCİ DOÇ. DR. ENES BAYRAKLI: 27 YIL SONRA İLK KEZ AZERBAYCAN İNİSİYATİFİ ELE ALDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA