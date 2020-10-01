Son dakika: Azerbaycan’dan Ermenistan'a ültimatom: Misliyle karşılık verilecek

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a verilen ültimatomda "1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan'daki Gorus bölgesine ateş açtımıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz" ifadeleri yer aldı.

ÇATIŞMALAR GECE BOYU SÜRDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.









ERMENİSTAN'IN KAYIPLARI ARTIYOR

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'den bu yana süren çatışmalarda Ermenistan kuvvetlerine ait, 200 tank ve diğer zırhlı araç, 30 hava savunma sisteminin imha edildiğini ve 2 bin 300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere- Terter yönlerinde kaybettiği mevzileri geri almak için gerçekleştirdiği saldırıların başarısız olduğu, Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birliklerince imha edildiği belirtildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise, Azerbaycan'da 790 askerin yaşamını yitirdiğini, 1900'den fazlasının yaralandığını belirtirken, 137 tank, 72 İHA, yedi helikopter ve bir An-2 uçağının imha edildiğini öne sürdü.

SİVİL CAN KAYBI YÜKSELDİ

Öte yandan Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye çıktığı, yaralı sayısının da 35'e yükseldiği belirtildi. 66 konut ve 8 kamu binası kullanılamaz hale geldi.



Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter iline yaptığı top atışı nedeniyle 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ermenistan şehir merkezinde tren istasyonunun olduğu mevkiye saldırdı.