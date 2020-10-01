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Irak petrol rafineleri için Japonya şirketle anlaştı

Ülkenin güneyindeki petrol rafineleri için Japon şirket ile anlaşan , 4 milyar dolarlık imzayı attığını duyurdu. Japon J.G.C şirketi ile günlük 55 bin varil üzerinden anlaşma yapıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Irak petrol rafineleri için Japonya şirketle anlaştı

Irak, bir Japon şirketiyle güney rafinerileri için 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

GÜNLÜK 55 BİN VARİL KAPASİTELİ RAFİNERİ

Irak Petrol Bakanlığı, Japon J.G.C Şirketi ile günde 55 bin varil petrol kapasiteli güney rafinerilerinde kalan maddelerin yeniden işlenmesi projesi için 4 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcebbar düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığın, üretim birimlerinin geliştirilmesi ve petrol arıtma işlemlerinden kalan maddelerin dönüştürülmesi projeleriyle petrol ürünlerinin üretim oranlarını artırmayı istediğini belirtti.

Projenin Güney Rafineriler Şirketi'ndeki üretim kapasitesini, üretimden kalan maddelerin uluslararası standartlara uyarak beyaz ürünlere (benzin, gaz yağı, motorin, fuel oil) dönüştürülmesiyle artırmayı hedeflediğini aktaran Abdulcebbar, projenin ilk aşamada 7 bin, sonraki aşamalarda 70 bin kişiye iş fırsatı sağlayacağını kaydetti.

İŞTE 10 YIL ÖNCE YAPILAN ANLAŞMA

Günlük 4,6 milyon varil petrol üretimiyle OPEC'in en büyük ikinci petrol üreticisi olan Irak, 2010 yılında Zikar'da günlük 300, Meysan'da 150, Kerkük'te 150, Kerbela'da 140 bin varil kapasiteli petrol rafinerileri inşa etmek için uzun vadeli bir plan ortaya koydu.

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