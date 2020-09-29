29 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Kuveyt'in yeni Emiri belli oldu

Son dakika: Kuveyt'in yeni Emiri belli oldu

haberi... Bakanlar Kurulu, Veliaht el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Kuveyt'in yeni Emiri belli oldu

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu.

ABD'DE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Katar Emiri Sabah, ABD'de uzun süredir tedavi görüyordu. Katar Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti.

Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah 1929 yılında Kuveyt'te doğdu.

29 Ocak 2006 tarihinde Milli Meclisi'nin onayıyla başa geçti.

Şeyh Sabah eski Kuveyt Emirlerinden Şeyh Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın dördüncü oğludur ve şu anda El-Sabah ailesinin başıydı.

Son dakika: Başkan Erdoğandan Kuveyt Emiri es-Sabah için taziye mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUVEYT EMİRİ ES-SABAH İÇİN TAZİYE MESAJI
Son dakika: Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti SON DAKİKA: KUVEYT EMİRİ SABAH EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH HAYATINI KAYBETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA