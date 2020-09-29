Son dakika: Kuveyt'in yeni Emiri belli oldu
Son dakika haberi... Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu.
ABD'DE TEDAVİ GÖRÜYORDU
Katar Emiri Sabah, ABD'de uzun süredir tedavi görüyordu. Katar Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti.
Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah 1929 yılında Kuveyt'te doğdu.
29 Ocak 2006 tarihinde Milli Meclisi'nin onayıyla başa geçti.
Şeyh Sabah eski Kuveyt Emirlerinden Şeyh Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın dördüncü oğludur ve şu anda El-Sabah ailesinin başıydı.