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Papa Francis'ten ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun isteğine ret!

Son dakika haberleri... Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı , ABD  Mike Pompeo'nun Vatikan ziyareti sırasında görüşme talebini reddettiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2020
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Papa Francis'ten ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun isteğine ret!

Vatikan ile Çin arasında uzlaşma sağlanılan iki yıllık bir anlaşmanın yakın zamanda yenilenmesine tepki göstermek için Vatikan'ı ziyaret edecek olan Pompeo, Papa'yı ziyaret talebine red cevabı aldı. Papa Francis, yaklaşan ABD seçimleri ve Trump'ın Vatikan ve Çin'in anlaşmasına verdiği tepki nedeniyle görüşmeyi reddettiği kaydedildi. Pompeo'nun Papa yerine, Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Paul Gallagher ile görüşeceği açıklandı.

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