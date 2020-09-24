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Son dakika: Papa II. John Paul'ün kutsal emanetleri katedralden çalındı

Son dakika haberi... ’nın Preguia bölgesinde bulunan kentindeki katedralde tutulan 27 yıllık hükümdarlığın ardından 2005 yılında hayatını kaybeden Polonyalı II. 'e ait kutsal emanetler kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

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Son dakika: Papa II. John Paul'ün kutsal emanetleri katedralden çalındı

İtalya'da bulunan bir katedralden Papa II. John Paul'e ait kutsal emanetler çalındı.

Spoleto Piskoposluğu tarafından yapılan açıklamada, Aziz Papa II. John Paul'ün kanının damlalarının bulunduğu altın ve kristalden olan kasanın dün çalındığı aktarıldı. Piskoposluk, gece saatlerinde katedrali kapatan görevlinin durumu fark ettiğini açıkladı. Vatikan'da yıllarca Papa II. John Paul'ün yakın yardımcısı olan Başpiskopos Renato Boccardo yaptığı açıklamada ise, "Kutsal emaneti katedrale ve sadıklara geri verin" çağrısında bulundu.

Boccardo, kutsal emanetin fidye için çalınıp çalınmadığının net olmadığını aktardı. Polis, katedralin içinde ve dışında bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceliyor.

Kutsal emanet geçici olarak Spoleto katedralinde tutuluyordu. Gelecek ay Umbria bölgesinde Papa II. John Paul'ün adını taşıyan yeni bir kiliseye taşınması planlanıyordu.

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