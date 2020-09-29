Libya toplantısı Almanya'da yapılacak

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Sözcüsü Jean Alam, BM ile Almanya'nın, Berlin Konferansı'nın bir uzantısı olarak bakanlar düzeyinde bir toplantıya ev sahipliği yapmaya karar verdiğini belirtti.

TOPLANTI TARİHİ AÇIKLANDI

Libya El-Ahrar kanalında yer verilen açıklamasında Alam, BM ile Almanya'nın bakanlar düzeyinde ev sahipliği yapacağı toplantının, "ocak ayında Libya konulu Berlin Konferansı'nda verilen taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak için yapılan çabaların bir parçası" olduğunu ifade etti.

Açıklamada, 5 Ekim'de yapılacağı ifade edilen toplantıda, üst düzey yetkililerin yanı sıra Berlin Konferansı katılımcılarının da yer alacağı kaydedildi.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.