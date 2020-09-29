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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması

Son dakika haberi.. çatışmada taraf değil. Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor. ’a F-16 jetleri konuşlandırdığı gerçek dışı” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında gerilim iyice artarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den flaş açıklama geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevden son dakika Türkiye açıklaması: Türkiye çatışmada taraf değil AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV'DEN SON DAKİKA TÜRKİYE AÇIKLAMASI: TÜRKİYE ÇATIŞMADA TARAF DEĞİL

Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaşadığı çatışmada Türkiye'nin taraf olmadığını belirten Aliyev, "Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir rolü var" dedi.

"DAĞLIK KARABAĞ'DA SURİYELİ SAVAŞÇI YOK"

Dağlık Karabağ'da görev yapan F-16 uçağının bulunmadığını dile getiren Aliyev, "Dağlık Karabağ'da hiç Suriyeli savaşçı yok" dedi.

Öte taraftan Aliyev, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ederek kaba bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ediyor." mesajını verdi.

Azerbaycan Ordusu mu daha güçlü? Ermenistan Ordusu mu daha güçlü? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı AZERBAYCAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? ERMENİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN YORUMLADI

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