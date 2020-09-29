Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında gerilim iyice artarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den flaş açıklama geldi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaşadığı çatışmada Türkiye'nin taraf olmadığını belirten Aliyev, "Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir rolü var" dedi.





"DAĞLIK KARABAĞ'DA SURİYELİ SAVAŞÇI YOK"

Dağlık Karabağ'da görev yapan F-16 uçağının bulunmadığını dile getiren Aliyev, "Dağlık Karabağ'da hiç Suriyeli savaşçı yok" dedi.

Öte taraftan Aliyev, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ederek kaba bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ediyor." mesajını verdi.