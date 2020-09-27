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Trump canlı yayın tartışması öncesi Biden için doping testi istedi

Başkanı Trump ve seçimlerdeki rakibi Biden, 29 Eylül'de ilk canlı yayın tartışmasına çıkacak. Trump, rakibi Biden için toping testi yapılmasını istedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2020 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
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Trump canlı yayın tartışması öncesi Biden için doping testi istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat başkan adayı Joe Biden ile yapacağı ilk canlı yayın tartışması öncesi rakibine doping testi yapılmasını istedi.

Trump, Twitter hesabından, ''Salı günü canlı yayın tartışması öncesinde ya da sonrasında uykucu Joe Biden'a doping testi yapılmasını talep edeceğim. Haliyle bana da yapılmasını kabul ediyorum.'' paylaşımında bulundu.

Biden'ın performansının ''inişli çıkışlı'' olduğunu belirten Trump, bu ''tutarsızlığa'' dopingin neden olabileceğini savundu.

3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Trump ve rakibi Biden ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de yapacak.

Tartışma konuları arasında, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomi, kentlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.

Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV Sunucusu Chris Wallace yapacak.

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