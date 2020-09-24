24 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Yunan Hava Harp Okulu’nda koronavirüs alarmı

Son dakika: Yunan Hava Harp Okulu’nda koronavirüs alarmı

Son dakika haberine göre Yunanistan’da Hava Harp Okulu’nda koronavirüs(Covid-19) tespit edilince alarm verildi. Yapılan testlerde 4 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktığı ifade edildi. Hava Harp Okulu idaresi öğrencilerin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Yunan Hava Harp Okulu’nda koronavirüs alarmı

Yunanistan'da Hava Harp Okulu'nda eğitim-öğretim gören 15 öğrencide yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre 4 öğrencinin (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle okul idaresi alarm verdi. Tatoi Hava Üssü'nde uçuş dersleri gerçekleştiren öğrenciler ve üs çalışanlarının tamamına koronavirüs testi yapılmasına karar verildiği ifade edildi. Testleri pozitif çıkan bazı öğrenciler okulun özel olarak tasarlanmış karantina bölümünde, bazıları da evlerinde karantina altına alındı. Hava Harp Okulu idaresi öğrencilerin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA