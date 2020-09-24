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Bunu İsrail bile beklemiyordu! BAE'den kovulan Yahudiler için tazminat talebi

ile yakınlaşma politikasına hız veren Birleşik Arap Emirlikleri, tepki çeken adımlar atmaya devam ediyor. Muhammed bin Zayid'le de yakın ilişkileri olan aktivist Mazraui, 'nın Hayber'den çıkarılan Yahudiler için İsrail'e tazminat ödemesi ve vatandaşlık vermesi gerektiğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Bunu İsrail bile beklemiyordu! BAE'den kovulan Yahudiler için tazminat talebi

, ve İslam karşıtı duruşunda hız kesmiyor. Sahada ve masada her alanda Türkiye'nin karşısında duran BAE, ile ilişkileri ilerletmek için de her türlü tavizi vermeyi sürdürüyor.

Normalleşme adımları kapsamında birçok alanda beklenmeyen hamleler yapan BAE, son olarak İsrail'in bile beklemediği bir talepte bulundu. BAE ile İsrail'in normalleşmesinin arkasında olduğu bilinen yönetimine BAE'den skandal bir çağrı geldi.

KOVULAN YAHUDİLER İÇİN TAZMİNAT

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesine konuşan aktivist Mazraui, Suudi Arabistan'ın Hz. Muhammed döneminde Hayber'den çıkarılan Yahudiler için İsrail'e tazminat ödemesi ve vatandaşlık vermesi çağrısında bulundu.

Mazrui, Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile yakın ilişkilere sahip olması ile dikkat çekiyor. Mazrui'nin talebinin Zayed tarafından desteklendiği düşüncesi hakim.

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