Son dakika: Koronavirüs ile ilgili flaş haber! Covid-19'a karşı yüksek etkili antikor bulundu...
SON DAKİKA HABERİ | Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam ediyor. Dünya genelinde 32 milyon kişiye bulaşan 1 milyona yakın kişinin ise enfekte olmasına neden olan corona virüs salgını ile ilgili flaş haberler geliyor. Alman bilim insanları coronavirüs tedavisinde umutlandıran bir gelişmeyi duyurdu. coronavirüse karşı yüksek etkili antikor bulundu.
SON DAKİKA HABERİ: Almanya'da Berlin'deki Charite Hastanesi ve Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi, "yüksek derecede etkili" bir antikor bulduklarını açıkladı.
Açıklamada, antikor temelinde pasif aşı çalışmaları yürütüldüğü ve geliştirilmesiyle birlikte derhal koruma sağlayacağı bildirildi.
Aşı, hem corona virüslü hastalarda hem de koruyucu olarak sağlıklı kişilere uygulanabilecek.
İYİLEŞMİŞ KİŞİLERİN KANINDAN ALINAN ANTİKORLAR İLE...
Araştırma kapsamında corona virüs hastalığını geçirip iyileşmiş kişilerin kanından 600'e yakın farklı antikor alınarak ayrıştırıldığı, yüksek etki gösteren antikorların suni olarak çoğaltıldığı kaydedildi.
Bu antikorların virüse tutunarak hücrelere sızmasını ve çoğalmasını önlediği belirtildi.
FARELER ÜZERİNDE DENENDİ
Kobay fareleri üzerinde yapılan deneylerde antikorların yüksek etki gösterdiği kaydedildi. Araştırma projesinin koordinatörü Jakob Kreye, "Antikorlar corona virüs bulaşının ardından verildiğinde farelerde semptomların hafif seyrettiğini gözlemledik. Koruyucu olarak kullandığımızda fareler hiç hastalığa yakalanmadı" dedi.
Charite Hastanesi de klinik deneyler için belirlenen antikorlardan üçünün büyük umut verdiğini belirtti.
Aşı çalışmalarının Miltenyi Biotec şirketiyle yürütüldüğü, aşının hastaların tedavisinin yanı sıra hastalarla teması bulunmuş sağlıklı kişiler üzerinde de kullanılabileceği kaydedildi.
Açıklamada pasif aşıda aktif aşıdan farklı olarak hazır antikorların enjekte edildiği, bu antikorların bir süre sonra etkisini yitirdiği belirtildi.