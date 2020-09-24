Koronavirüs Avrupa'da korku salıyor
Koronavirüs vaka sayılarında İngiltere'de rekorun kırıldığı, İspanya'da 10 bin barajının bir kez daha aşıldığı günde Fransa'da 16 bin 96 vakaya raslantı. Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs, ülkeleri esir almış durumda.
Fransa'da son 24 saatte 16 bin 96 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 497 bin 237'ye ulaştı.
Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 16 bin 96 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 497 bin 237'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 94 bin 413 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 511 olduğu aktarıldı.
İNGİLTERE'DE REKOR KIRILDI
İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 634 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 41 bin 902'ye ulaştı.
Son 24 saatte 6 bin 634 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede 1 Mayıs'ta 6 bin 201 vaka sayısı açıklanmıştı. Toplam vaka sayısı ise 416 bin 363'e yükseldi.
İSPANYA'DA 10 BİN BARAJI AŞILDI
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 10 bin 653 artış tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı, dün 693 bin 556 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 10 bin 653 artışla 704 bin 209 olarak güncelledi.
Son 7 günde Kovid-19'dan 500 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 31 bin 118'e çıktığı kaydedildi.
PORTEKİZ'DE SON DURUM
Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 691 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1931 olurken, vaka sayısı da 71 bin 156'ya çıktı.
Diğer yandan Portekiz'deki sol hükümet, koronavirüsün ekonomideki etkilerini hafifletmek için bireysel ve şirket kredi moratoryumunu 31 Eylül 2021'e kadar uzattı.