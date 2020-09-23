Ayrıca Su-24 tipi Rus yapımı savaş uçağının gemilere saldırısı yine Rus yapımı Su-30 tipi uçaklarla engellendi ve bu uçaklar etkisiz hale getirildi. Karadeniz'e kıyısı bulunan Krasnodar bölgesinden ise gemisavar füze sistemleri olan "Ball" ve "Bastion" gemi karşıtı füze sistemleri fırlatıldı. Yine plana göre bu füzeler de gemi hedeflerini imha etti.



