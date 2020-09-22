Yunanistan'daki mülteci kampında koronavirüs skandalı

Yunan hükümeti, sığınmacılar için eski kampın yakınlarında çadırlardan oluşan geçici bir kamp alanı inşa etti. Kara Tepe ismi verilen yeni kamp alanına şu ana kadar 7 bin mülteci yerleştirilirken, sığınmacılara yapılan Covid-19 testlerinden 243 tanesi pozitif çıktı.

Yetkililer, testi pozitif çıkanların ortalama yaşının 24 olduğunu ifade ederken, vakaların çoğunun asemptomatik olduğunu ekledi. Kampta görevli personelin de test edildiğini belirten yetkililer, personelde korona virüs tespit edilmediğini açıkladı.

Öte yandan Moria Kampı'nda 35 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından kampta yangın çıkmıştı. Çıkan yangın nedeni ile 4 Afganistan uyruklu sığınmacı gözaltına alındı.