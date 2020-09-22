22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'daki mülteci kampında koronavirüs skandalı

Yunanistan'daki mülteci kampında koronavirüs skandalı

'ın ’nda mülteciler için yapılan kampda koronavirüs skandalı patlak verdi. Yapılan testlerin ardından kampta bulunan 243 mültecide koronavirüse rastlandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.09.2020
ABONE OL
Yunanistan'daki mülteci kampında koronavirüs skandalı

Yunan hükümeti, sığınmacılar için eski kampın yakınlarında çadırlardan oluşan geçici bir kamp alanı inşa etti. Kara Tepe ismi verilen yeni kamp alanına şu ana kadar 7 bin mülteci yerleştirilirken, sığınmacılara yapılan Covid-19 testlerinden 243 tanesi pozitif çıktı.

Yetkililer, testi pozitif çıkanların ortalama yaşının 24 olduğunu ifade ederken, vakaların çoğunun asemptomatik olduğunu ekledi. Kampta görevli personelin de test edildiğini belirten yetkililer, personelde korona virüs tespit edilmediğini açıkladı.

Öte yandan Moria Kampı'nda 35 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından kampta yangın çıkmıştı. Çıkan yangın nedeni ile 4 Afganistan uyruklu sığınmacı gözaltına alındı.

Yunanistandaki sığınmacı kampları kasıtlı mı yakılıyor? Moria sığınmacı kampında ikinci yangın YUNANİSTAN'DAKİ SIĞINMACI KAMPLARI KASITLI MI YAKILIYOR? MORİA SIĞINMACI KAMPINDA İKİNCİ YANGIN
Moria kampındaki sığınmacılar Atinaya yürüyor MORİA KAMPINDAKİ SIĞINMACILAR ATİNA'YA YÜRÜYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA