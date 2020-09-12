Moria kampındaki sığınmacılar Atina'ya yürüyor

Bölge halkı ise yeni bir kampın yapılmasına tepki gösteriyor. Yerel Lider Vangelis Violatzis yaptığı açıklamada, "Başka bir kamp istemiyoruz ve herhangi bir kamp inşaatına karşı çıkacağız. Bu durumla 5 yıldır karşı karşıyayız, başkalarının bu yükü taşımasının zamanı geldi" dedi.