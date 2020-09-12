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Moria kampındaki sığınmacılar Atina'ya yürüyor

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan yaklaşık 13 bin sığınmacının yaşadığı Moria kampında geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, kamp küle dönmüştü. Yangından dolayı evsiz kalan binlerce sığınmacı yollarda ve tarlalarda yatmaya başlamış ve adadan ayrılmak istediklerini dile getirmişti.

Giriş Tarihi: 12.09.2020 00:36 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 00:39
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Moria kampındaki sığınmacılar Atina'ya yürüyor

Yunanistan'daki Moria kampının yanmasının ardından evsiz kalan sığınmacılar adadan ayrılmak için "özgürlük" protestosu düzenledi. Adadan ayrılmalarına izin verilmesini ve özgür kalmak istediklerini belirten sığınmacılar, kamptan şehre çıkan anayolda yürüyüş yaptı. Sığınmacıların ellerinde taşıdıkları kartondan pankartlarda "Yemek istemiyoruz, özgürlük istiyoruz", "Moria tüm canları öldürür" ifadeleri yazıldı.

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Moria kampındaki sığınmacılar Atina'ya yürüyor

Sığınmacılar, kendileri için yeni bir kampın yapılmasını ve adadan ayrılmalarına izin verilmemesi nedeni ile "özgürlük" protestosu gerçekleştirdi. Adadan ayrılmalarına izin verilmesini ve özgür kalmak istediklerini belirten sığınmacılar, kamptan şehre çıkan anayolda yürüyüş yaptı.

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Moria kampındaki sığınmacılar Atina'ya yürüyor

Bazı sığınmacılar ise ellerindeki pankartlar ile Almanya'ya yardım çağrısı yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestolarda herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

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Moria kampındaki sığınmacılar Atina'ya yürüyor

Bölge halkı ise yeni bir kampın yapılmasına tepki gösteriyor. Yerel Lider Vangelis Violatzis yaptığı açıklamada, "Başka bir kamp istemiyoruz ve herhangi bir kamp inşaatına karşı çıkacağız. Bu durumla 5 yıldır karşı karşıyayız, başkalarının bu yükü taşımasının zamanı geldi" dedi.

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Moria kampındaki sığınmacılar Atina'ya yürüyor

Öte yandan yangından önce kampta 35 kişide korona virüs tespit edildiği ve kampta yaşayanların karantinaya alınacaklarının söylenmesi üzerine olaylar çıktığı açıklanmıştı.