Son dakika: İran'da günlük yeni vaka sayılarında rekor!
Son dakika haberleri... İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen günlük yeni vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek sayı olarak kayda geçti. Öte yandan son 24 saatte 178 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 3 bin 712 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 178 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.
Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vak'a sayısının 429 bin 193'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 24 bin 656'e ulaştığını açıkladı.
Sözcü Lari , Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Gilan, Buşehr, Zencan,İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan ve Yezd eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.