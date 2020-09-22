20 bin kişi tek tek incelendi! Grip ve koronavirüs birleşirse ne olur?

GRİP ALTTA SAĞLIK SORUNU OLANLARDA CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİYOR

Diğer taraftan, araştırmacılar gribin özellikle yaşlı yetişkinlerde, çok küçük çocuklarda ve KOAH, diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı ve multipl skleroz gibi altta yatan sağlık sorunları olan kişilerde ciddi sağlık problemleri yarattığı uyarısını yaptı. Aynı durumun Covid-19 için de geçerli olduğunu belirten uzmanlar, risk grubunda olan kişilerin grip aşısı olması konusunda çağrı yaptı.