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New York'ta görevli polis memuru Çin için ajanlık yapmakla suçlandı

Polis Departmanı görevlisi 'ın, Tibetliler hakkında konsolosluk yetkililerine bilgi aktardığı kaydedildi. Angwang, pozisyonunu kötüye kullanmaktan ajanlıkla suçlandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.09.2020
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New York'ta görevli polis memuru Çin için ajanlık yapmakla suçlandı

ABD'nin New York şehrinde görevli bir polis memuru hakkında, Çin'e ajanlık yapma suçlamasıyla dava açıldı.

Federal savcılık tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, New York Polis Departmanında (NYPD) görevli polis memuru Baimadajie Angwang'ın, şehirde yaşayan Tibetliler hakkında Çin konsolosluk yetkililerine bilgi aktardığı kaydedildi.

Dilekçede, Queens bölgesinde görev yapan Angwang'ın, pozisyonunu kötüye kullanarak "yasa dışı ajan" gibi, Tibetlilerin etkinlikleri hakkında Çinli yetkililere bilgi verdiği ifade edildi.

Angwang'ın ayrıca dolandırıcılık, yanlış beyanda bulunma ve engelleme gibi suçlamalardan da yargılanacağı bildirildi.

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