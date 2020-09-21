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Son dakika haberi | Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Son dakika haberine göre; ordusunun, 'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika haberi | Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın akşam saatlerinde vurulduğu belirtildi.

Vurulan İHA'nın parçalarının arandığı kaydedildi.

Açıklamada, İHA'nın nerede vurulduğu konusunda bilgi verilmezken sosyal paylaşım sitelerinde olayın Ermenistan'la sınırı olmayan Şemkir ilinde gerçekleştiği iddia edildi.

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