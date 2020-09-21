21 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da Emmanuel Macron'a şok: Partisinin ikinci ismi Pierre Person istifa etti

Fransa'da Emmanuel Macron'a şok: Partisinin ikinci ismi Pierre Person istifa etti

'da 'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin () ikinci adamı konumundaki artık yeni fikirler üretmediği gerekçesiyle genel başkan yardımcılığından istifa etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
ABONE OL
Fransa'da Emmanuel Macron'a şok: Partisinin ikinci ismi Pierre Person istifa etti

Person Le Monde'e verdiği röportajda, partisi ve yöneticilerinin 2017'deki cumhurbaşkanı seçimi mantığında takılı kaldığını vurguladı.

"LREM, artık yeni yeni fikirler üretmiyor." diyen Person, partiye yeni bir soluk getirme amacıyla genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğini bırakma kararı aldığını belirtti.



(FOTOĞRAFTA PIERRE PERSON)

Person, partinin diğer yönetim kurulu üyelerine de istifa çağrısında bulunarak, bunun yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için iyi bir elektroşok niteliğinde olacağını kaydetti.

Fransız haber sitesi Aleteia, “Türkiye’nin uyanışını” yazdı: Türkiye geri döndü FRANSIZ HABER SİTESİ ALETEİA, "TÜRKİYE'NİN UYANIŞINI" YAZDI: TÜRKİYE GERİ DÖNDÜ

LREM bünyesinde parlamentodaki görevini sürdüreceğini ve yeniden aktivist olmayı seçtiğini aktaran Person, 8 Nisan 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Macron'u destekleyeceğini ifade etti.

Diğer yandan Fransa medyasında, Person'un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Mesut Hakkı Caşın: Fransa Türkiyeyi Doğu Akdenizde rakip olarak görüyor ve iç siyasette kullanıyor MESUT HAKKI CAŞIN: FRANSA TÜRKİYE'Yİ DOĞU AKDENİZ'DE RAKİP OLARAK GÖRÜYOR VE İÇ SİYASETTE KULLANIYOR

Fransız haber sitesi Aleteia, “Türkiye’nin uyanışını” yazdı: Türkiye geri döndü

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA