Ermenistan-Azerbaycan sınırında tansiyon yükseldi
Ermenistan-Azerbaycan sınırında tansiyon yeniden yükseldi. Bölgede çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşte bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.