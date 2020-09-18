Beyaz Saray: Trump, Kuveyt Emiri el-Sabah’a ‘ABD Liyakat Nişanı’ verecek

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Arap dünyası ile iyi ilişkiler kurmaya devam ediyor. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın Kuveyt Emiri Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah'a "ABD Liyakat Nişanı" vereceği duyuruldu. Saray, 1991 yılından bu yana ilk defa bu nişanın verileceğini belirtti. Kuveyt Emiri'nin en büyük oğlu olan Şeyh Nasır Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah'ın ödülü babası adına özel bir törenle kabul edeceğini aktaran Beyaz Saray, Trump'ın Kuveyt Emiri'nin oğlunu bugün kabul edeceğini açıkladı.