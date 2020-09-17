Abu Dabi Yatırım Ofisi İsrail'de temsilcilik açtı

Abu Dabi Yatırım Ofisi (ADIO), İsrail'in başkenti Tel Aviv'de temsilcilik açtı.

Abu Dabi Hükümeti Basın Ofisinin sosyal medya hesaplarında yayımladığı açıklamada, yatırım fırsatları ve Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki mevcut ortaklıkları ele almak üzere İsrail'de Yatırım Yap (Invest In Israel) isimli şirketle yapılan görüşmeler çerçevesinde temsilciliğin açıldığı belirtildi.

Açıklamada ofisin, Abu Dabi'deki faaliyetlerini genişletmek isteyen küresel şirketleri destekleme, küresel zorluklara çözüm bulma ve küresel yenilikçilerle iletişim kurma bağlamında uluslararası temsilcilik ağındaki ilk ofis olacağı ifade edildi.

İSRAİL İLE BAE VE BAYREN ARASINDAKİ ANLAŞMA

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

1979'da Mısır'ın, 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar, dün Beyaz Saray'da Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılımıyla imzalandı. İmza törenine, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı.